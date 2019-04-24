توتنهام يحقق فوزًا قاتلاً ويحافظ على مركزه الثالث

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا قاتلا على ضيفه برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "وايت هارت لين"، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الـ 33 للدورى الإنجليزى.

أحرز هدف المباراة الوحيد النجم الدنماركي كريستيان إريكسين في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذا الفوز القاتل رفع توتنهام رصيده إلى 70 نقطة محافظا على مركزه الثالث بجدول ترتيب البريمرليج، فيما توقف رصيد برايتون عند 34 نقطة فى المركز السابع عشر.