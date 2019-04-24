لايبزيج يُطيح بهامبورج ويتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق لايبزيج إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا، بعد تغلبه على مضيفه هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "آيمتيش آرينا"، بالدور نصف النهائي من البطولة.

تقدم يوسف بولسن لصالح لايبزيج فى الدقيقة 12، وتعادل باكيري جاتا لأصحاب الأرض فى الدقيقة 24.

وفى الشوط الثاني أحرز لايبزيج هدفين متتاليين، عن طريق لاعب هامبورج فاسيلجى جانجيتش هدفا عن طريق الخطأ فى مرماه، وأضاف إيميل فورسبيرج الثالث فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وبذلك يتأهل لايبزيج إلى المباراة النهائية، منتظرا الفائز من مباراة فيردر بريمن أمام بايرن ميونخ التى تجمعهما اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع.