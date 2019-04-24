برشلونة يحقق فوزًا ثمينًا على آلافيس ويقترب من حسم الليجا

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدورى الإسبانى.

أحرز كارليس ألينا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54 ، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني فى الدقيقة 60 .

وجلس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء البارسا من بداية اللقاء، بعدما فضل المدرب إرنستو فالفيردي إراحته خلال المباراة استعدادا لمباراة ليفربول بدوري الأبطال، ولكنه حل بديلا من الدقيقة 61 لزميله عثمان ديمبلي.

وعادل لويس سواريز رقمه دييجو فورلان كأكثر لاعب من أوروجواي تسجيلا للأهداف فى الدوري الإسباني برصيد 128 هدف.

بهذا الفوز عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 80 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد الثانى، وبات يحتاج إلى ثلاث نقاط فقط من مبارياته الأربع المتبقية لإحراز اللقب رسميًا، فيما يتواجد ديبورتيفو الافيس فى المركز الثامن برصيد 46 نقطة.