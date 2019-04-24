شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل ينوي الترشح لرئاسة الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكدت مصادر "الخليج 365" أن الأمير منصور بن مشعل ينوي الترشح لرئاسة النادي الأهلي، إذ بدأ في تشكيل مجلس إدارته وذلك استعداداً لخوض المنافسة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي الأيام القادمة.
وتأمل الجماهير الأهلاوية أن يوفق ناديها بشخصية يتفق عليها الجميع تمتلك الفكر والمال على أمل إعادة الأهلي لسابق عهده ويعتلي منصات التتويج بعد غيابه السنوات الماضية.
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