شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإسباني.. 6 مواسم في «السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس(جدة) @almas_adel

‏يتجه الإتحاد الإسباني للموافقة على فكرة إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العمومية (29 أبريل) الجاري، بداية من شهر يناير القادم من العام 2020 لـستة مواسم قادمة وفق ما ذكرته صحيفة «ماركا» العالمية، وسيحصل الإتحاد الإسباني على مبلغ 30 مليونا في كل موسم تحتضن فيه المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسبانية.

وسيتواجد ٤ أندية في النسخة القادمة، وهي أندية: برشلونة «بطل الدوري، ووصوله لنهائي كأس ملك إسبانيا»، أتلتيكو مدريد «وصيف بطل الدوري»، فالنسيا «لوصوله لنهائي كأس إسبانيا»، وريال مدريد تم اختياره من قبل الاتحاد الإسباني.