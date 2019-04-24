شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا للجودو بمشاركة المنتخب المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم ،الأربعاء، منافسات بطولة أفريقيا للجودو والتى تقام بجنوب أفريقيا بمشاركة المنتخب المصرى وتستمر حتى 29 أبريل الجار ، ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتا بينما الكوميتيه فتبدأ منافساته غدا
يضم المنتخب كل من على حازم ، حاتم عبد الاخر ، وأحمد وحيد ، ومحمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد محى ، بالإضافة إلى على عيد ،و محمد عبد العال، وفيما يخص البنات فمنهم لمياء حسن ، ونوران كامل ، وكريمان كامل ، والاء ناصر وسلمى الشاذلى، ويرأس البعثة مطيع فخر الدين
يذكر أن مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد حضر فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقى و التى أقيمت أمس
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