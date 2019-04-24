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شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. حازم إمام يحدد أخطاء جروس فى مباراة الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الدوري المصري
أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، عن إندهاشه بالتغيير الذى أجراه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بخروج محمد إبراهيم والدفع بأيمن حنفي البعيد عن المباريات أمام بيراميدز ، مشيراً إلى أن إبراهيم كان أفضل لاعب في صفوف الأبيض وخروجه تصرف غريب من جروس.
الدوري المصرينجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 1 / 0، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري.
الدوري المصري
أكد حازم إمام في تصريحات بالاستوديو التحليلي للدوري المصري لقناة أون سبورت ، أن الجميع يعلم أن حمدي النقاز الظهير الأيسر للزمالك لا يجيد اللعب بالرأس خلال مباريات الدوري المصري ، مشدداً على أن خطأ تمركز النقاز في الهدف يتحملها جروس.
الدوري المصريوأضاف حازم إمام ، أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري ظهرت بدون فنيات واضحة ، موضحاً أن استبعاد ايمن حفني عن المباريات السابقة خطأ فني كبير وغياب الدولى التونسي فرجاني ساسي عن خط وسط الزمالك كشف اخطاء جروس في عدم تجهيز البديل.
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