الدوري المصري .. حازم إمام يحدد أخطاء جروس فى مباراة الزمالك وبيراميدز...

جدة - عمرو شويل الدوري المصري

أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، عن إندهاشه بالتغيير الذى أجراه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بخروج محمد إبراهيم والدفع بأيمن حنفي البعيد عن المباريات أمام بيراميدز ، مشيراً إلى أن إبراهيم كان أفضل لاعب في صفوف الأبيض وخروجه تصرف غريب من جروس.

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الدوري المصري

الدوري المصري

نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 1 / 0، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري.

أكد حازم إمام في تصريحات بالاستوديو التحليلي للدوري المصري لقناة أون سبورت ، أن الجميع يعلم أن حمدي النقاز الظهير الأيسر للزمالك لا يجيد اللعب بالرأس خلال مباريات الدوري المصري ، مشدداً على أن خطأ تمركز النقاز في الهدف يتحملها جروس.

الدوري المصري

وأضاف حازم إمام ، أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري ظهرت بدون فنيات واضحة ، موضحاً أن استبعاد ايمن حفني عن المباريات السابقة خطأ فني كبير وغياب الدولى التونسي فرجاني ساسي عن خط وسط الزمالك كشف اخطاء جروس في عدم تجهيز البديل.