شكرا لقرائتكم النصر يصعق الزوراء بهدف قاتل ويصعد إلى المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق النصر 3 نقاط ثمينة بعد فوزه القاتل على مضيفه الزوراء العراقي 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد كربلاء الدولي، يوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الرابعة في منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وأهدى الشاب نواف الفرشان فريقه النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الزوراء العرافي بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 2-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته المطلقة وكاد لاعبه عبدالعزيز الجبرين أن يضيف الهدف الأول بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس جلال حسن الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة محققة للنصر لمدافعه عبدالله مادو الذي ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس جلال حسن الذي أنقذ فريقه من هدفٍ محقق، وعند الدقيقة 30 نجح مهاجم الزوراء علاء عباس بافتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله مهند عبدالرحيم ليسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالله السالم الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب النصر فهد الجميعة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله حمد المنصور أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة والتي ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد الجميعة ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة للحارس جلال حسن، وعند الدقيقة 56 نجح لاعب النصر يحيى الشهري بتسجيل هدف التعادل لفريقه بعد متابعته لكرة عائدة من الحارس جلال حسن ليضعها في الشباك الخالية.

ورد الزوراء سريعاً وكاد مهاجمه علاء عباس أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله أحمد جلال ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل لاعبو النصر مسلسل اهدار الفرص المحققة وهذه المره حينما تلقى لاعبه فهد الجميعة تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله السالم إلا أنه سددها بعيداً عن شباك الحارس جلال حسن، وعند الدقيقة 90+8 نجح لاعب النصر الشاب نواف الفرشان بتسجيل هدف الفوز عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس جلال حسن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.