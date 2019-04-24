الحمادي مديراً تنفيذياً لاتحاد كرة السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة محمد الحمادي ليتولى مهمة المدير التنفيذي بالاتحاد لخبرته ومسيرته الناجحة في المجال الرياضي، حيث كان تولى مهمة مدير المنتخبات باتحاد السلة قبل أن يسند إليه هذا المنصب الجديد، كما كان عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي قبل دمجه مع الشباب، وكان مشرفاً عاماً لكافة الألعاب الجماعية في نفس الفترة، كما كان يتولى مهمة المدير الإداري لمنتخب اليد للشباب الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم لشباب اليد، كما تولى الحمادي أيضاً خلال مسيرته الحافلة في الحقل الرياضي مهمة مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد.

وشكر الحمادي اتحاد السلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي على ثقته، ووعد بتقديم كل خبرته في خدمة اتحاد السلة والرياضة الإماراتية.