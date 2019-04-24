نقطة واحدة تفصل الوحدة عن الصعود لدور الـ 16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



جاء فوز الوحدة المثير على الريان (4-3)؛ بعدما قلب تأخره (1-3)، ليؤكد أنه يقدم مستويات لافتة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وأنه ماضٍ بثقة نحو تسجيل مشاركة مميزة تُعيد إلى الأذهان تواجد «العنابي» المبهر في البطولة القارية في عام 2007.

بات الوحدة على بعد نقطة لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 12 عاماً؛ حيث تعود آخر مناسبة نجح فيها أصحاب السعادة بالتأهل لدور ال 16 إلى نسخة 2007، وكانت المشاركة وقتها تاريخية له، حيث نجح في بلوغ دور نصف النهائي كأفضل إنجاز له؛ بعدما تصدر المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الزوراء العراقي والعربي الكويتي والريان القطري، كما تجاوز الهلال السعودي في ربع النهائي.

وحقق «العنابي» فوزه الثالث على التوالي على حساب الريان، ليصل إلى رصيد 9 نقاط في المجموعة، ويصبح بحاجة إلى نقطة؛ ليتأهل قبل جولتين من ختام مرحلة المجموعات؛ حيث يكفيه التعادل أمام لوكوموتيف الثالث عندما يحل الأخير ضيفاً على العنابي في الجولة الخامسة في مايو/أيار المقبل؛ ليضمن حصد إحدى بطاقتي العبور إلى الدور التالي قبل جولة من الختام، على أن تكون مباراته أمام الاتحاد في الختام؛ لتحسين المراكز.

انعكس أداء الوحدة المميز على الإحصاءات التي حصدها، خاصة على الصعيد الهجومي، وبات أكثر الفرق تسجيلاً في البطولة الآسيوية في هذه النسخة؛ بعدما زار شباك خصومه في 10 مناسبات متساوياً مع الاتحاد السعودي، وتقاسم ليوناردو الذي كان نجم اللقاء، أمس الأول، ونال جائزة الاتحاد الآسيوي عقب المباراة، جانباً من إحصاءات فريقه المميزة بالبطولة؛ بعدما غرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، علماً أن الوحدة سيفتقد جهود سلطان الغافري وأحمد علي في مباراة لوكوموتيف المقبلة؛ بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

ومن جانبه، أكد الهولندي تين كات المدير الفني للوحدة الذي لعبت تبديلاته وردة فعله الفنية دوراً محورياً في الفوز المثير، أن فريقه قدم في الشوط الثاني أفضل أداء خلال الموسم الحالي، وأعرب عن فخره بما قدمه اللاعبون الذين طالبهم بين الشوطين بالقتال حتى الرمق الأخير؛ لحصد الفوز، مشيداً بأداء خليل إبراهيم وسيباستيان تيجالي في الثلث الهجومي ومساهمتهما بتمهيد الطريق لزميلهم ليوناردو؛ لإحراز أهدافه الأربعة. وأضاف: «الفريق نجح في قهر الظروف التي يمر بها حالياً، خاصة على صعيد الغيابات وافتقاد محمد عبد الباسط ويحيي الغساني، وحقق فوزاً مثيراً بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ والعودة وقلب النتيجة بسيناريو مذهل».

وعن الاقتراب من حسم التأهل، أوضح: «سعيد بما قدمه الفريق في المرحلة الحالية من البطولة، وخاصة في مباراتي الاتحاد والريان؛ حيث سجل فيهما الفريق عدداً كبيراً من الأهداف، وأدرك أننا نستند على حظوظ كبيرة في المباراتين الختاميتين، بداية من مواجهة لوكوموتيف على ملعبنا ونطمح لتقديم أفضل ما لدينا وننتظر الدعم من الجماهير والاحتفال معاً بتجاوز مرحلة المجموعات بعد فترة طويلة». على خط آخر، أقدم الفنزويلي ريفاس لاعب الريان على حركة مشينة تجاه جماهير الوحدة بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه، وقد أكد أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أن «العنابي» سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق اللاعب؛ وذلك عبر تقديم شكوى للجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

وقال الرميثي: «جمهورنا خط أحمر، وسنتخذ الإجراء قانوني في حق اللاعب».



الهدف الأول



بدوره كشف البرازيلي ليوناردو صاحب سوبر هاتريك الذي جلب الفوز لأصحاب السعادة، أنها المرة الأولى التي ينجح في تسجيل أربعة أهداف في البطولة الآسيوية، وفي تسجيل هدف برأسه على مر تاريخه، مشدداً على أن النقاط الثلاث وضعت الفريق على أعتاب التأهل للدور التالي.

ومن جهته، أوضح سلطان الغافري أن تين كات تحدث إلى اللاعبين بين شوطي المباراة وأكد ثقته في قدرتهم على العودة في النتيجة والفوز ب«ريمونتادا» خاطفة.

وأرجع الفوز والاقتراب من التأهل الذي يرى بأنه حسم للوحدة بنسبة 90% إلى الروح العالية السائدة بين اللاعبين، وأبدى ثقته في قدرة زملائه والوجوه الشابة بالفريق على رأسهم منصور الحربي في تعويض غيابه عن مباراة لوكوموتيف المرتقبة.