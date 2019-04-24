سيطرة برازيلية على أساتذة عالمية أبوظبي

حققت البرازيل المركز الأول في منافسات الأساتذة التي أقيمت أمس في اليوم الرابع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحصلت روسيا على المركز الثاني بينما حلت الإمارات في المركز الثالث.

وجاءت البرازيل في المركز الأول برصيد 28،320 نقطة و59 ميدالية ملونة بواقع 22 ميدالية ذهبية و 17 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية. وحصلت روسيا على المركز الثاني برصيد 13،720 نقطة ونالت 31 ميدالية منها 12 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، في حين احتلت الإمارات المركز الثالث برصيد 11،720 نقطة ب 25 ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية. واحتلت كازاخستان، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الأردن، أذربيجان والمملكة العربية السعودية المراكز العشرة الأولى.

شهدت منافسات الأساتذة مشاركة رياضيين من 72 دولة، يمثلون 207 نوادي يتنافسون على 110 ميداليات ذهبية وجوائز مالية بقيمة 63,000 ألف دولار أمريكي توزع على 7 فائزين من حملة الحزام الأسود في مختلف فئات الأوزان.

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وكما جرت العادة، شكلت البرازيل، الدولة الأكثر تمثيلاً ب 180 رياضياً، في حين شاركت روسيا ب (61)، وشاركت دولة الإمارات ب 62 رياضياً، تليهم كازاخستان وكولومبيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وأذربيجان، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وأنغولا وكوريا الجنوبية، والفلبين، وبولندا، وإيطاليا، والبحرين ومنغوليا وغيرهم من الدول والقارات الخمس.

حضر المنافسات وتوج الفائزين، الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ويشهد اليوم الخامس الافتتاح الرسمي للبطولة والذي سيقام من خلال حفل البطولة أوبريت أرض السلام، كما ستقام منافسات المحترفين من الرجال والسيدات تحت سن الثلاثين والذين يحملون الأحزمة السوداء والبنية والبنفسجية والزرقاء لخوض منافسات قوية، وذلك ضمن مختلف فئات الأوزان التي تتراوح بين 49-110 كيلوجرامات وستشمل النزالات المصنفين الأوائل من البرازيل والولايات المتحدة والسويد وأنغولا وروسيا وغيرها من الدول.