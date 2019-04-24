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المستقبل يواصل تفوقه في سباعيات المؤسسات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصل فريق المستقبل عروضه ونتائجه العريضة واكتسح فريق أبوظبي التجاري بسباعية نظيفة في كأس سباعيات المؤسسات لكرة القدم التي ينظمها اتحاد المؤسسات الحكومية في أبوظبي على استاد سلطان بن زايد بالعاصمة أبوظبي، كما تغلب فريق الظبي السعودي على فريق توزيع، ومدارس الإمارات على سالسبوري للحدائق، وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة نيرفانا وفريق جولد وكلاء لاعبين.

وتفوق المستقبل على نظيره أبوظبي التجاري بسبعة أهداف سجلها مهدي شطير «هاتريك»، حسان محمد حبيب «ثنائية»، وهدف للزناتي وسهيل إبراهيم، وتغلب فريق الظبي السعودي على توزيع بصعوبة 2-1 سجل للفائز علي الحمادي «ثنائية» وهدف لأحمد ناجم. وفي المباراة الثالثة تعادل نيرفانا للسفر والسياحة جولد ووكلاء لاعبين 2- 2، سجل هدفي نيرفانا فهد العسكري ومحمد حبوش، بينما احرز ثنائية جولد وكلاء برنس أوسي.

وفي المباراة الأخيرة نجح فريق مدارس الإمارات في الفوز على سالسبوري للحدائق 2-1، وأحرز هدفي الفريق الفائز نداخت ديوب وأحمد سمير، وهدف الخاسر تاكوي برتراند.

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