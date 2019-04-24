شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة عام التسامح للجاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق نجم النور على جولدن سيتي 5-1 ضمن الأسبوع السابع من بطولة عام التسامح للجاليات لكرة القدم 2019 على ملعب المنتزه الوطني في الشارقة، وتعادل فريق المحترفين مع الحمر3-3، أدار المباراتين الحكم الصاعد علي حسن كوزاد وساعده حكم الراية الأول فهد بو فيصل وحكم الراية الثاني امتياز محمد. وقال عبدالرحمن المازم، منظم البطولة إن المنافسات دخلت مراحلها الأخيرة وهي ستختتم قبل شهر رمضان المبارك.

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