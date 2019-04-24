محمد بن حمد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للجودو

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمكتب سموه بالديوان الأميري، ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، يرافقه عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.. الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة بطولة آسيا و المحيط الهادئ لكبار الجودو التي تقام تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

رحب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي برئيس الاتحاد الدولي للجودو والوفد المرافق، وهنأهم بنجاح البطولة.. وأكد حرص الفجيرة على توفير مستلزمات البطولات الرياضية الكبرى كافة واستضافتها في ملاعبها وصالاتها الرياضية، بما يعكس المكانة الكبيرة التي بلغتها الإمارة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه، شكر ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو.. سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ورعايته للبطولة ومتابعته المستمرة لإنجاح منافساتها.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية. وتواصلت لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة منافسات البطولة التي اختتمت أمس، حيث شهدت الجولة الثالثة قبل الأخيرة مشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة آسيوية.

Advertisements

واعتلى منتخب اليابان صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 9 ميداليات ملونة، منها أربع ذهبيات، وفضية واحدة، وأربع برونزيات، بعد أن نجح أبطاله المصنفين عالمياً في قيادته لمنصة التتويج، وعزف النشيد الوطني أربع مرات، وهم الصاعد كوجا جنكي في وزن تحت 60 كجم، وماشيما كوسو في وزن تحت 90 كجم، واللاعبة تانا كاشيهو في وزن تحت 70 كجم، ومواطنتها ارزومي ماو في وزن تحت 78 كجم، فيما تراجع منتخب منغوليا للمركز الثاني برصيد 8 ميداليات، منها ثلاث ذهبيات، وفضيتان، وثلاث برونزيات، وحل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية، منها ذهبيتان، وثلاث فضيات، وست برونزيات، يليه المنتخب الصيني في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتان، وفضية، وثلاث برونزيات.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، فقد احتفظ منتخب الإمارات بصدارة الدول العربية «الثاني عشر في الترتيب العام»، عقب فوزه ببرونزية اللاعب فيكتور التي حصدها في منافسات وزن تحت 73 كجم، واحتل منتخب البحرين المركز الرابع عشر (مكرر) بفضل تألق اللاعبة ريم الربيع التي احتلت المركز الخامس في ترتيب مجموعتها، واحتل منتخب لبنان الذي شارك باللاعب نصيف الياس الذي وضع منتخب بلاده في المركز الرابع عشر.

زيارة أوزبكستانية

على خط آخر، استقبل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، في مكتبه بمقر الاتحاد الجديد بمنطقة المشرف في العاصمة أبوظبي، الدكتور كامليف عزيزجون رئيس اتحاد أوزبكستان للجودو الذي يزور البلاد حالياً لحضور منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو بالفجيرة، وقد رحب الدرعي بزيارته والوفد المرافق وبحث معه مواصلة التعاون بين الاتحادين، والتي بدأت في العام 2011 في مجالات تبادل الزيارات والتدريب والمعسكرات المشتركة بما يخدم اللعبة. وأكد الدرعي أن اللقاء ناقش إمكانية إقامة معسكرات مبرمجة لمختلف الفئات، لا سيما فئة المراحل العمرية التي يستهدفها الاتحاد خلال المرحلة القادمة بهدف بناء منتخبات قوية لدعم منتخبات الجودو التي ترتبط باستحقاقات ومشاركات دولية وإقليمية قوية، عبر إعادة بناء فرق المراحل العمرية من خلال مراكز النخبة على مستوى الدولة وبالتعاون مع مختلف الجهات، ضمن المشروع الاستراتيجي الذي حدده الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي من شأنه أن يسهم في طفرة كبيرة للرياضة الإماراتية، حيث يتطلع الاتحاد لإعداد اللاعب الأولمبي المتميز، ومواصلة تمثيل الجودو الإماراتي في المشاركات الأولمبية، استثماراً للرعاية والدعم الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة والمسؤولين بالدولة.