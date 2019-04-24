الهاشمي: منافسات الأساتذة عكست تميز عالمية أبوظبي فنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: تمثل العاصمة الإماراتيّة أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال ورياضيي الجوجيتسو من شتّى أنحاء العالم للتنافس على حصد الجوائز والظفر بأغلى الألقاب خلال أكبر حدث رياضي في عالم الجوجيتسو، ويُجمع الكثيرون اليوم على أن بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة باتت تُمثل الحلم المنشود بالنسبة لجميع متنافسي وأبطال وعشاق الجوجيتسو حول العالم؛ وقد لمسنا ذلك على أرض الواقع اليوم.

وأضاف: أصبحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في عالم الجوجيتسو، واستطاعت استقطاب أشهر الأبطال من كافة أنحاء العالم، والذين يتمتعون بموهبة كبيرة ويخضعون لأفضل برامج التدريب وفقاً للمعدلات الدولية.

وشدد الهاشمي على أن الإمارات تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاتحاد يستلهم مبادراته من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تشجيع الرياضة والارتقاء بها وجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في الجوجيتسو وفي عالم الرياضة عموما.