أسرة عبدالغني تتنفس «جوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك أسرة عبدالغني عبدالرحمن آل علي (54 عاماً) من إمارة أم القيوين، المكونة من خمسة أبناء، هم عمران وراشد وشيخة ومريم وسلامة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12عاماً، في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» بفئات مختلفة.

وقال الوالد عبدالغني: لدينا أنا وزوجتي إيمان خمسة أطفال، وكنا نبحث عن رياضة مناسبة لهم جميعاً كي يمارسوها سوية. وسمعنا عن رياضة الجوجيتسو، وما دفعنا للتعرف إليها بشكل أكبر والاطلاع على مبادئها وقيمها، إشادة العديد من قادة الدولة ذوي الرؤية الثاقبة بها.

وبفضل الدعم والتشجيع الذي تلقوه الأبناء الخمسة من والدهم ووالدتهم، ظهر شغفهم بهذه الرياضة منذ المرة الأولى التي وطئت فيها أقدامهم البساط.

وقال عبدالغني: بدأت ابنتي الصغرى سلامة ممارسة الجوجيتسو بعمر عامين ونصف العام فقط، وفازت بأولى ميدالياتها بعد عام من ذلك، لقد كانت صغيرة بحق، وعندما عادت إلى المنزل حاملة تلك الميدالية كان القرار محسوماً بالنسبة لبقية أفراد العائلة، فقد أراد جميع أطفالي حينها ممارسة الجوجيتسو وخوض منافساتها، ومنذ ذلك الوقت، حصد الأطفال ميداليات في عدة بطولات منذ عام 2015، إنه أمر رائع بالنسبة لهم، فهو يمنحهم الكثير من الثقة على البساط وخارجه.