شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، عصر اليوم، منافسات الجولة ال 23 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم؛ بإقامة خمس مباريات؛ حيث يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه النفط، والسماوة مع البحري، والقوة الجوية مع ضيفه فريق الحسين، ويلعب فريق الديوانية مع ضيفه نفط ميسان، والحدود مع جاره فريق الصناعات الكهربائية.

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