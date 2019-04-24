شكرا لقرائتكم خبر عن عوائل إماراتية.. قصص نجاح على بساط الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على بساط التسامح في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 سطرت عوائل إماراتية قصص نجاح أبنائها، خلال مشاركتهم في هذه التظاهرة الرياضية العالمية، ف «الجوجيتسو» أضحى اليوم رياضة عائلية بامتياز، تزود الأجيال الناشئة بقيم سامية، تؤهلهم بالشكل الأمثل للمستقبل.
وبفضل الدعم والتشجيع من الآباء والأمهات ظهر شغف الأطفال بهذه الرياضة منذ المرة الأولى التي وطئت فيها أقدامهم البساط.
وتوج سلطان إبراهيم الحوسني «14 عاماً» مسيرته في ممارسة رياضة الجوجيتسو بالحصول على الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو.
وأكد الحوسني أن والده قدوته في هذه الرياضة؛ حيث يعمل حالياً محكماً للعبة، بعد أن كان لاعباً يحمل الحزام الأسود، مشيراً إلى أن دعمه المستمر كان سبباً في تحقيقه هذا الإنجاز؛ حيث إن هذه الميدالية هي الثالثة له على التوالي في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين.
ويشعر الأب إبراهيم الحوسني بالفخر بإنجازات ابنه في البطولة، مشيراً إلى أنه بدأ ممارسة الجوجيتسو في عمر 5 سنوات، وحرص على تطوير مستواه بشكل مستمر، مؤكداً أن جميع أفراد أسرته يمارسون هذه الرياضة التي تعتبر أسلوب حياة للعائلة.
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