«ثقافية الذيد» تناقش مبادراتها المنجزة وأفكار المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، بحضور سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، وخليفة مبارك دلموك الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي، وسالم الجاري الكتبي المدير الإداري، ما تم إنجازه من فعاليات ومبادرات خلال الفترة الماضية، وخاصة مشاركة النادي في أيام الشارقة التراثية التي أقيمت بمنطقة الذيد.

كما ناقشت اللجنة الكثير من الأفكار والمقترحات المهمة خلال الشهور القادمة، والتي تركز على العلاقات مع المجتمع وكيفية التواصل مع أفرادها، والتعريف بنشاط النادي وعقد الندوات المختلفة، خاصة وأن الشارقة تحتفل هذه الأيام باختيارها عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وتوجه سالم محمد بن هويدن بالشكر لأعضاء اللجنة الثقافية والمجتمعية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ظهرت خلال أيام الشارقة التراثية ومشاركة النادي بجناح مميز على كل المستويات، طالباً منهم المزيد من العطاء بما يخدم رؤية ورسالة النادي الثقافية والرياضية، مؤكداً دور اللجنة الثقافية في خدمة المجتمع والثقافة بالنادي.