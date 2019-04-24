راضي يتوج بالذهبية ويرفّع للحزام الأسود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت دموع الفرح عنوان مشهد تتويج محمد هيثم راضي لاعب منتخب الامارات بالميدالية الذهبية وترفيعه للحزام الأسود ولعب راضي في الحزام البني فئة الأساتذة وزن 85 كلجم وتفوق على منافسيه جميعاً حتى اعتلى منصة التتويج بفخر.

وأهدى محمد راضي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة كما توجه بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، مشيراً الى أن توجيهات الهاشمي وتوفير الاتحاد لكل المعينات كان وراء الإنجاز الذي حققه مؤكداً أن الذهبية العالمية للمرة الثانية على التوالي شرف كبير.

وكشف راضي عن سر الدموع وقال: لقد خسرت في «آسياد» جاكرتا وعاقبت نفسي ألاّ أقطع التدريبات اليومية إلى حين موعد البطولة الحالية وأن أحقق الذهبية ولكل مجتهد نصيب، وأحمد الله على تحقيق الهدف.

وأعرب راضي عن سعادته بأن يرفّع إلى الحزام الأسود في نفس الشهر الذي شهد ترفيع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مبيناً أن ذلك يعتبر تاريخاً مهماً في مشوار اللعبة في الدولة.