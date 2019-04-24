شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الغوص والإنقاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، نظم الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ بالشراكة مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الدورة التدريبية الدولية الأولى للسباحة بالزعانف، لمدة ثلاثة أيام في دبي. هدفت الدورة إلى تشجيع وتحفيز المدربين الجدد لنشر رياضة السباحة بالزعانف بالدولة وتكوين نواة لجيل جديد للمشاركات الدولية والإقليمية. حاضر في الدورة على مدار ثلاثة أيام أحد الخبراء العالميين أندريا ياكوفلاف مدرب منتخب أوكرانيا، وتم تكريم المشاركين بشهادات سلمها سامح الشاذلي رئيس الاتحاد العربي عضو مجلس إدارة الدولي للغوص الذي أشرف على الدورة.

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