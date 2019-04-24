المصعبي يحصد ذهبية عالمية بعد 5 سنوات من المشاركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد رحلة دامت 5 سنوات مع بطولة أبوظبي العالمية نجح أحمد المصعبي لاعب نادي الجزيرة في حصد الذهبية الأولى أمس في منافسات الاساتذة 3 بالحزام البنفسجي وزن 77 كجم.

وأعرب المصعبي عن سعادته بالحصول على الذهبية بعد أن استعصى عليه الأمر في السنوات الماضية وقال: المستويات كانت متقاربة جدا واللاعب الذي فزت عليه من الممكن ان يتغلب علي في نزال آخر حتى لو بعد 5 دقائق ولكن التوفيق وسرعة ردة الفعل رجحت الكفة لصالحي.

وأوضح المصعبي أن فوزه على الروسي في النزال الأول مهد له الطريق إلى الفوز في النزال الأخير الذي جاء أمام بطل متعدد المواهب من مولدوفيا.

وأهدى المصعبي الانجاز إلى عائلته واتحاد الجوجيتسو ونادي الجزيرة والى زملائه في الفريق والمدرب مارسلو وسام من الجهاز الفني لنادي الجزيرة.