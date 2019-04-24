نادي شطرنج الفتيات بالشارقة ينظم بطولتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولتين للاعبات النادي الأولى كانت بطولة الربيع الفرقية للفتيات، والثانية كانت بطولة الربيع الفردية، بمشاركة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي نتائج منافسات البطولة الأولى والتي أقيمت بنظام الدوري من 5 جولات وعلى مدار يومين، حيث أقيمت في اليوم الأول جولتان، وفي الثاني 3 جولات، فقد فازت بالمركز الأول والكأس الذهبية اللاعبة فاطمة سيف، وفي المركز الثاني والكأس الفضية، اللاعبة كوشيكار، وفي المركز الثالث والكأس البرونزية اللاعبة ريتاج.

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أما منافسات بطولة الربيع الفردية، والتي أقيمت بمشاركة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فقد أقيمت بمشاركة لاعبات تحت سن 8,10,12 عاما وأقيمت من خلال جولتين (أبيض وأسود) واستطاع نادي الشارقة للشطرنج أن يحلق بالمركز الأول عن طريق عبدالله الحمادي، فيما جاءت في المركز الثاني سوسيتكا من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبالمركز الثالث نادي الشارقة الثقافي عن طريق طلال البلوشي.

وأكدت نجلاء عبد الله الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن إدارة النادي تحرص دائماً على دعم اللاعبات من خلال إقامة بطولات ودية مختلفة من أجل تجهيزهن للمشاركة في بطولات ومنافسات أعلى لتحقيق النتائج الإيجابية والمرجوة.

وقالت: «لاعبات النادي دائماً ما يبرزن تفوقهن بمشاركتهن في مختلف البطولات الودية والرسمية، وهو ما نتمنى أن نستمر عليه دائماً من أجل خلق جيل جديد قادر على زيادة رقعة انتشار اللعبة، والترويج لها بما يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير في دعم وتدريب اللاعبات وتطوير مهاراتهن وقدراتهن الإبداعية».