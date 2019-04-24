حنين درويش.. بطلة متعددة المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كل عام تبرز عالمية أبوظبي للجوجيتسو عدداً من المواهب في اللعبة، وتعد حنين فؤاد درويش ابنة ال13 عاماً، من المواهب الناشئة في عالم الفن النبيل، لكنها في الوقت نفسه تلعب كرة القدم، وكابتن فريق كرة السلة في مدرستها، وما لفت النظر إليها في النسخة الحالية كسرها رقماً قياسياً، حيث فازت بالاستسلام في 11 ثانية ونصف الثانية، بالرغم من حصولها على الفضية في منافسات الناشئات.

بدأت حنين، وهي توأم مع بنتين، ممارسة الجوجيتسو قبل 4 سنوات، وباتت اللعبة شغفها بالرغم من أنها رياضية شاملة تمارس عدداً من الألعاب، لاسيما أن مدرسة نادي مانشستر سيتي تقدمت لها بطلب لإجراء اختبارات لضمها، كما نالت لقب شخصية العام الرياضية في مدرسة اللؤلؤة - الدار الأكاديمية في السنتين الماضيتين. يقول عنها والدها فؤاد درويش، إنها تعشق الرياضة بشكل عام، لكنها تركز على الجوجيتسو، ولديها طاقة وحيوية عالية تساعدها في ممارسة عشقها، وعقب نيلها الفضية، امس الأول، بخطأ بسيط، وقفت أمامي وقالت لي: لن أخسر مرة اخرى.

وطلبت مني إحضار مدرب لتدريبها في المنزل يومياً لأن التدريب مرتين في الأسبوع لا يكفي، حتى تستطيع أن تتفوق في اللعب.

ويؤكد فؤاد درويش انه فخور بابنته، لكنه يعتبر كل المشاركات بناته، باعتباره موظفاً ضمن هذه المؤسسة الكبيرة، ووجه رسالة للأهالي وطالبهم بالحرص على هذه الرياضة التي تجد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.