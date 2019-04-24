شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن درع جديدة لدوري الخليج العربي قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم ستكشف لجنة دوري المحترفين قريباً عن درع جديد لدوري الخليج العربي لكرة القدم والذي سيحمله بطل الموسم الحالي 2018-2019. وكان العين احتفظ بالدرع السابق مدى الحياة، لذلك كان الاتجاه إلى درع جديد بلمسات عصرية وإماراتية.

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