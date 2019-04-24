الحوسني يطالب بمزيد من الاهتمام من النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فضل ابراهيم الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ومدرب نادي عجمان والذي يحمل الحزام الأسود عدم المشاركة في النسخة الحالية من عالمية أبوظبي للجوجيتسو وإعطاء كل مجهوده لتدريب لاعبي جوجيتسو نادي عجمان المشاركين في المنافسات والذين بلغ عددهم 110 لاعبين ولاعبات.

يعد غياب إبراهيم الحوسني هو الأول عن بساط البطولة خلال آخر 8 نسخ حيث كان دائم المشاركة في الحدث، لاسيما أنه صاحب انجازات عدة منها الثالث على العالم في النسخة العاشرة، والأول على العالم في النسخة الثامنة والتاسعة في منافسات الحزام البني.

وعن القرار الصعب الذي اتخذه الحوسني يقول: كنت أمام 3 خيارات إما أن أركز على نفسي وأتدرب جيدا للمشاركة في البطولة أو أركز على تجهيز لاعبي فريق عجمان أو أقسم المجهود مناصفة بيني وبينهم وفي الأخير اخترت التركيز على دعم اللاعبين لأصنع منهم أبطالاً. وأضاف: كانت النتائج جيدة حيث حصل نادي عجمان على 24 ميدالية ملونة منها 12 ذهبية وذهبيتان للفتيات في اليوم الثاني و5 ميداليات في منافسات الناشئين البنين وما زال هناك من ينتظر المشاركة.

وأطلق الحوسني رسالة إلى امارة عجمان والى ادارة النادي بالاهتمام بالفريق وتوفير الدعم لفريق الجوجيتسو وقال: نريد ان نحظى بدعم جيد مثل الأندية المجاورة ولا نريد اكثر وهناك عدد من لاعبينا انتقلوا إلى أندية أخرى لأننا غير قادرين على توفير صالة مجهزة جيداً ولا بدلة للتدريبات ولا حتى مواصلات أو فندق في حالة اللعب خارج عجمان. مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي لم يقصر ويقدم دعمه لنادي عجمان أسوة بالأندية الأخرى.