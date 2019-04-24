شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي مرشح لتدريب ناد مصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
يرغب أحد الأندية المصرية التي تلعب في الدوري الممتاز، التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة فريقها الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع نادي عجمان.
وحسب المعلومات، فإن المفاوضات بدأت مع أيمن الرمادي منذ فترة طويلة، حيث بدأ النادي الذي يحتل مركزاً متوسطاً في الدوري المصري الإعداد للموسم المقبل مبكراً.
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