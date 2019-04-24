شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 لاعبين "واكلين دماغ" المصريين صبح وليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات عدد من اللاعبين المشاركين فى النسخة الحالية من الدورى الممتاز حديث الجماهير ووسائل الإعلام، سواء بالسلب أو الإيجاب، نظرا لتصدرهم المشهد الإيجابى والسلبى فى الفترة الأخيرة خاصة مع اقتراب الدورى من مرحلة الحسم، ولم يتبق سوى خمسة أسابيع ليسدل الستار ويتم الإعلان عن بطل أقوى نسخة من الإيجبشان ليج، نظرا لشدة صراع القمة بين الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى الصراع الأشد فى قاع الجدول، حيث يتصارع ما لا يقل عن 9 أندية عن الهروب من السقوط لدورى المظاليم.

بالتأكيد حسين الشحات لاعب وسط فريق الكرة بالاهلى هو أكثر اللاعبين إثارة للجدل فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم ظهوره بمستوى يرضى طموح جماهير الفريق الأحمر، لاسيما أنها كانت تتمنى ضمه وارتداءه فانلة الأهلى، وهو ما جعل إدارة النادى تدفع مقابل مادى هو الأهلى فى تاريخ القلعة الحمراء من أجل الحصول على خدماته، باعتباره سيكون نجم الشباك ولكن يبدو الضغوط التى يتعرض لها اللاعب من السوشيال ميديا وصعوبة الانسجام مع لاعبى الأهلى جعلته بعيدا تماما عن مستواه المعهود، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية ليست على ما يرام داخل الفريق الأحمر، بسبب النتائج التى لم تساعد أى من اللاعبين وابتعاد نجوم عن مستواهم، مما جعل مستوى الشحات حديث جماهير الأهلى والمقارنة بينه وبين مستواه فى العين الإماراتى والمقاصة من قبله.

محمود كهربا لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك صاحب المستوى المتميز بات أيضا حديث جماهير الزمالك، التى تتمنى أن يستمر مستواه المعهود حتى يساعد فريقه فى حسن بطولة الدورى الممتاز الغائبة عن القلعة البيضاء، وأيضا التتويج بالكونفدرالية الذى بات حديث الصباح والمساء بين جماهير الأبيض، وتتمنى تحقيق الحلم الغائب منذ 2002، حيث كانت آخر بطولة أفريقية توج بها الزمالك على حساب الرجاء المغربى.. غياب كهربا عن بعض المباريات لأى سبب يثير تساؤلات واندهاش جماهير الأبيض، خاصة أنه من اللاعبين الذين يتميزون بالمهارة ويشكلون خطورة على مرمى المنافسين.

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عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة بنادى بيراميدز حديث جماهير الكرة المصرية بمختلف ألوانها، فهو العائد من رحلة احتراف قصيرة، حيث انتقل من نادة أهلى جدة السعودى لصفوف بيراميدز ومع أول مشاركة نجح فى ترجيح كفة بيراميدز فى لقاء الأهلى، بالرغم من أنه تم قيده وانضمامه صباح يوم المباراة 4 يناير الماضى، بالإضافة إلى أنه ظهر مستوى متميز خلال مشاركته ونجح فى إعادة بيراميدز للمنافسة بقوة ليكون الضلع الثالث المرشح للحصول على بطولة الدورى، وهو ما ظهر فى مستوى السعيد أيضا عندما قاد بيراميدز فى الفوز على الأهلى بهدف نظيف الأسبوع الماضى.

من أكثر اللاعبين الذين تحدثت عنهم الجماهير فى لافترة الأخير هو أحمد فتحى لاعب وسط الأهلى بعد غيابه لفترة طويلة عن مباريات الفريق الأحمر بسبب الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى أن مشاركته جاءت فى خسائر متالية للفريق الأحمر بدأت بلقاء صن داونز الجونب أفريقى بخماسية نظيفة، وأيضا الخسارة من بيراميدز فى سباق الدورى وظهر بمستوى متواضع للغاية، خاصة أنه كان أحد الأسباب التى أدت إلى خسارة الأهلى أمام بيراميدز، لعدم قدرته البدنية وتراجع مستواه الفنى.

البرازيلى كينو لاعب وسط فريق الكرة بنادى بيراميدز بات اللاعب المحترف الأفضل فى الدورى المصرى فى النسخة الحالية، بعدما استطاع أن يخطف الأنظار بمستواه الطيب وأهدافه المؤثرة، خاصة فى المباريات الكبيرة مثل مباراة الأهلى الأخيرة، بالإضافة إلى أن لديه جماهير مصرية رغم عدم انتمائه لأى من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك.