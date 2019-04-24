شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يحتفل بمرور 112 عاماً على تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بمرور 112 عاماً على تأسيس القلعة الحمراء، الموافق 24 إبريل عام 1907.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لأبرز لاعبي النادى الأهلى فى الألفية الاخيرة، والتى تزينت بمحمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وعماد متعب، وحسام غالى، ووليد سيلمان، وحسام عاشور، والانجولى فلافيو والتونسي على معلول، وحسين الشحات.

وكتبت صفحة القلعة الحمراء تعليقاً على الذكرى "نحتفل اليوم بمرور ١١٢ عاماً على نادينا العظيم، ١١٢ عاماً من القيم والمبادئ والبطولات والانجازات، كل عام وأنت زين النوادي".

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لاعبى الاهلى

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من بطولة الدورى العام.

ويحتل النادى الاهلى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل النادى الزمالك المركز الثانى برصيد 60 نقطة، وبيراميدز المركز الأول برصيد 63 .