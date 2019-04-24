7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 منها فوز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على جبر ليتصدر جدول الدوري برصيد 63 نقطة، والزمالك ثانياً بـ60 نقطة ثم الأهلى ثالثاُ.

فيديو.. بعد الأهلي.. بيراميدز يفوز على الزمالك 1 / 0 ويتصدر الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرزه على جبر فى الدقيقة 24، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدورى المصرى، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى لقاء التتويج بدورى الطائرة بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يحسم اللقب مبكرًا.

2950 شابا وفتاة عدد المتطوعين بأمم الأفريقية.. وإقبال من شباب الدول الأجنبية

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق ببطولة أمم أفريقيا 2019 أن عدد الشباب الذين قاموا باستيفاء استماراة البيانات المدرجة على الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة بصورة صحيحة وصل إلى ٢٩٥٠ شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، للتطوع فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩يوليو من العام الحالى.

الخطيب يحضر مران الأهلى قبل مواجهة المصرى

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور جزء من مران الفريق اليوم، الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل لقاء المصرى المقرر له الثامنة من مساء بعد غد، الخميس، فى الدورى الممتاز، كما ظهر العامرى فاروق نائب رئيس النادى فى المران برفقة الخطيب .

رمضان صبحى يشارك فى جزء من مران الأهلى وهانى يواصل التأهيل

شارك رمضان صبحى، لاعب الأهلى، فى جزء مران الفريق الجماعى الذى اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المصرى، حيث شارك رمضان فى جانب كبير من المران بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خضع له، وأدى اللاعب تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

المنتخب يُعلن ملعب التدريب وفندق إقامته فى أمم افريقيا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى حدد ملعب تدريب الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا وهو ستاد الكلية الحربية، بعدما قام بمعاينته وتقديم تقرير عنه إلى المدير الفنى.

جماهير الزمالك تهاجم الشناوى بين شوطى المباراة

وجهت الجماهير المتواجدة فى استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة بينهما الآن، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، السباب لأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، أثناء خروجه بين شوطى المباراة.