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أسيوط تستضيف البطولة العربية 21 لكمال الأجسام والأولى فى الفيزيك والكلاسيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة أسيوط لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة العربية رقم "21" فى كمال الأجسام والأولى فى الفيزيك والكلاسيك، والمقرر إقامتها فى الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى لكمال الأجسام، نائب رئيس الاتحاد الدولى.

ومن المقرر وصول الفرق والأبطال المشاركين فى البطولة 28 أبريل وسط استقبال شعبى، حيث ينتظرهم المزمار البلدى الذى يعد واحدًا من أهم الفنون الشعبية فى مصر لا سيما فى صعيدها، ثم ينتقل الجميع للفنادق الكبرى بمحافظة أسيوط التى تستضيف البطولة فى دورتها الحالية.

ويشارك فى البطولة 225 لاعبا و150 إداريا و150 مدربا ويمثلون جميعهم 15 منتخبًا عربيًا فى مقدمتهم مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا والأردن وسوريا واليمن، وتضم لجان التحكيم أكثر من 30 حكما دوليا من مختلف الدول العربية، إلى جانب عدد من الحكام الدوليين التابعين للجنة الحكام الدولية بالاتحاد الدولى لكمال الأجسام، لضمان الحيادية فى التحكيم بالبطولة العربية .

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