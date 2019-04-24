الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف علي جدول ترتيب الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جدول ترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز في اعتلاء صدارة الدوري المصري بعد الفوز أمس الثلاثاء علي الزمالك بملعب الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المصري .

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.

Advertisements

وجاء ترتيب جدول الدورى بعد مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى.. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي جدول ترتيب الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا