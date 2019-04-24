تعرف علي جدول ترتيب الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز في اعتلاء صدارة الدوري المصري بعد الفوز أمس الثلاثاء علي الزمالك بملعب الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المصري .
وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.
وجاء ترتيب جدول الدورى بعد مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى..
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