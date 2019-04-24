شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى النجوم ينضم لمنتخب مصر للشباب استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي نادي النجوم فاكساً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لإنضمام ثلاثة لاعبين من فريق النجوم تحت 17 سنة - مواليد 2001 - لمعسكر منتخب الشباب تحت القيادة الفنية لربيع ياسين المدير الفني، والمقرر إقامته من يوم الجمعة 26 إبريل وحتي 28 إبريل الجاري، وذلك ضمن إطار استعدادات المنتخب لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية.

وضم منتخب الشباب من فريق النجوم كلاً من محمد جمال حارس المرمى، والمدافع طارق حامد، ولاعب الوسط حازم محمد.

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ويعد الثلاثي من أهم لاعبي فريق النجوم تحت 17 سنة - مواليد 2001 - كما شاركوا في العديد من مباريات الفرق مواليد 1997 و 1999.

يذكر أن منتخب مصر للشباب تحت 17 سنة - مواليد 2001 - قد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت مطلع الشهر الحالي بمشاركة اللاعب محمود صابر لاعب نادي النجوم.