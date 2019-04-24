شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس الأهلي برئاسة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عقد مساء، الثلاثاء، بمقر النادى بالجزيرة اعتبار الجلسة ممتدة، على أن تستكمل فى غضون الأيام المقبلة لمناقشة جدول الأعمال.

كما قرر المجلس إيقاف قبول العضويات الجديدة فى فرع النادى بالشيخ زايد لحين الانتهاء من كل أعمال الإنشاءات وفق خطة طموحة تشمل إنشاء مقر إدارى جديد للبنوك، وصالة للكاراتيه، وأخرى للجمباز، مع إنشاء ملعبين إضافيين لأكاديمية كرة القدم، ومبنى اجتماعى جديد، ومناطق لجلوس الأعضاء، ومسجد، ومجمع اسكواش، حيث بدأ بالفعل أعمال الحفر وتسوية الأرض لنقل فرع الأهلى بالشيخ زايد نقلة جديدة، على أن يتم فتح باب العضوية من جديد وفور الانتهاء من هذه الأعمال.

كما تابع المجلس، فى اجتماعه، أعمال تشطيبات المدرجات فى ملعب التتش، وتوريد الأجهزة الجديدة للجيم والساونا والجاكوزى، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لإنهاء هذه الأعمال.

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ووافق المجلس على تطوير وتجديد ملاعب أكاديمية كرة القدم فى فرع النادى بمدينة نصر، وتغيير غرف ملابس الناشئين مع اعتماد قيمة تشطيب غرف الملابس أمام المسجد لتصبح مكاتب إدارية، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد للشهر العقارى بفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء، فضلا عن إنشاء ثلاثة حمامات سباحة فى المنطقة الترفيهية، مع رفع كفاءة البوابات التى يجرى تشطيبها حاليًا.

كذلك قرر المجلس الموافقة على المشروع الذى تقدمت به إحدى شركات الأدوية لتبنّى حملة "النادى الأهلى خالى من سرطان الثدى" على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وافق المجلس على التصور المقدم لمصيف جديد لخدمة الأعضاء بالساحل الشمالى، على أن يتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بهذا المصيف بعد إنهاء كل الإجراءات وتوقيع العقود.