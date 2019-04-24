شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: تعلمت الانتماء من الأهلى ونقلته للاعبى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز، سعادته البالغة بفوز فريقه على الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليعتلى بيراميدز صدارة الدورى برصيد 63 نقطة.

وأضاف البدرى فى تصريحات لقناة "أون سبورت" أن الفوز على الزمالك ومن قبله على الأهلى فى أقل من أسبوع يثبت نجاح تجربة بيراميدز فى الدورى المصرى، ويعكس مدى الجهد الذى بذل مع الفريق من بداية المشوار الذى شهد صعوبات عديدة، قائلاً: "أهدى الفوز للمستشار تركى آل الشيخ، الذى نجح فى استنفار اللاعبين وتحفيزهم بطريقة إيجابية".

تابع رئيس نادى بيراميدز حديثه: "تعلمت الانتماء للمكان الذى أعمل به من النادى الأهلى، ونجحنا فى نقل هذا الانتماء للاعبى بيراميدز، والدليل نبيل عماد دونجا الذى توفى والده بالأمس وتمسك اللاعب بالمشاركة أمام الزمالك وقدم مستوى مميز خلال اللقاء".

وقال البدرى فى تصريحاته: من البداية كان هدفنا زرع هذا الانتماء فى اللاعبين حتى نتمكن من المنافسة بشراسة على لقب الدورى، وأعتقد أنه تحقق بشكل كبير".