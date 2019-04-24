محمد صلاح يقترب كثيرا من ريال مدريد

أعلنت صحفية فرنسية من خلال تقرير لها عن أن فرص انتقال النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أصبحت بنسبة كبيرة، وذلك بسبب توتر علاقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية نقلاً عن قناة “Telefoot” الفرنسية، أن العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرًا من فرص رحيل النجم المصري محمد صلاح.

كما أكدت صحيفة “آس” إن اللاعب محمد صلاح قد طلب من إدارة النادي الموافقة على رحيله في شهر يناير الماضي، عقب دخوله في مشادة مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، ويعد ذلك السبب في ظهوره مستاءً خلال الفترة الأخيرة مع فريق ليفربول، كما أشارت الصحيفة إلى أن ملاك نادي ليفربول حاولوا إقناعه بالبقاء وسحب الطلب الرسمي للرحيل، وذلك قبل أن يتلقى وعدًا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم بدلاً من يناير الماضي.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح دخل دائرة اهتمامات عدة أندية كبرى خلال الفترة الماضية أبرزها يوفنتوس وريال مدريد.