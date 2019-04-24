حسام البدري: تركي آل الشيخ شحن لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك.. فيديو

محمد رشاد

أكد حسام البدري، رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، أن الفوز على القطبين الأهلي والزمالك في آخر مواجهتين للفريق، يعد إنجازا كبيرا ويرسخ فكرة ضرورة مواصلة الجهد لتقديم الأفضل في باقي المشوار.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" فوز كبير على نادي كبير بحجم الزمالك وقبله الفوز على الأهلي، وهذا يدل على إنجاز ونجاح للمنظومة بأكملها".