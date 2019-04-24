خبير تحكيمي: الزمالك وبيراميدز لم يحصلا على ركلات جزاء مستحقة.. وكان يجب طرد طارق حامد

علق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، على أداء النرويجي هوبر نيلسن اولا، حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في إطار مؤجلات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي في تصريحات لفضائية on sport "استخدام الحكم الخامس كان من أجل تدارك الاخطاء، لأن هناك أمور من الصعب على العامل البشري أن يراها، ولذلك تم الاعتماد على الفار".

وأوضح "حكم المباراة احتسب ركلة ركنية غير صحيحة لصالح بيراميدز، لأن الكرة لم تخرج بكامل استدارتها، واستفاد

الفريق من الكرة وسجل منها هدف الفوز".

وأردف "طارق حامد أحد اهم لاعبي منتخب مصر، ولكنه كان يستحق الطرد خلال المباراة، بسبب تدخله العنيف مع لاعب بيراميدز، وليس الانذار فقط".

وتابع "كما أن ركلة الجزاء التي تم إحتسابها لبيراميدز صحيحة تماماً".

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وعن لمسة اليد التي طالب لاعبي الزمالك بإحتسابها ركلة جزاء أشار "الحالة التحكيمية من خلال الإعادة التليفزيونية غير واضحة، ولكن يد مدافع

بيراميدز تحركت للأعلى بإتجاه الكرة، وبالتالي الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء".

وواصل "حكم المباراة كان يقف في مكان جيد، ولكن الزحام داخل منطقة الجزاء يمنحه العذر الكامل في عدم رؤيته الحالة التحكيمية وعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك".

وأضاف "كما ان بيراميدز كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل الونش ضد عمر خربين وعرقلته داخل منطقة الجزاء دون أن يلعب الكرة أولاً".

واختتم "الحكم الأجنبي كان الافضل لتلك المباراة، وفي أي مباراة فاصلة، ولكن يجب علينا الوقوف مع الحكم المصري ونعمل على تطويره ونمنحه الثقة والدعم من الجماهير والاعلام من أجل إمكانية قيادة المباريات بشكل جيد".