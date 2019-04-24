أحمد حسن: اثبتنا اننا فريق كبير بعد الفوز على الأهلي والزمالك والدوري ليس هدفنا الوحيد

أشاد أحمد حسن المشرف العام على نادي بيراميدز، بلاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي والزمالك خلال أيام قليلة.

وفاز بيراميدز على نظيره الزمالك بهدف نظيف، مساء يوم الثلاثاء، لينتزع صدارة الدوري من الزمالك برصيد 63 نقطة، والذي يملك الأخير 60 نقطة في وصافة الدوري.

وقال أحمد حسن أن فوز بيراميدز اليوم على الزمالك مهم للغاية وغالي بالنسبة للفريق، جعل بيراميدز يتصدر الدوري، مشيرًا إلى أن النادي يقوم بعمل كبير من أجل الوصول

لما وصل له الفريق.

وأضاف حسن، أن بيراميدز فاز على الأهلي منذ أيام ثم الزمالك "كبيران الدوري" يدل على قوة الفريق وأنه فريق كبير يعمل على أعلى مستوى، لكي يفوز على فريقان لديهما تاريخ كبير.

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وأكد حسن أن بيراميدز يسعى أن يكون له مكانة كبيرة في الدوري بالرغم من الفترة القصيرة التي ظهر فيها النادي بسبب العمل الكبير الذي يقوموا

به.

وأشار حسن، أن الفريق هدفه المنافسة دائمًا والتواجد بشكل كبير في الدوري، وأن الفوز بالدوري ليس هدف النادي الوحيد، بل التواجد بشكل قوي دائمًا والمنافسة مع عملاقة الدوري المصري بالعمل والاجتهاد.

وأضاف المشرف العام على نادي بيراميدز أن الفريق لديه لاعبين دوليين ذو خبرات ساعدوا الفريق على الظهور بشكل جيد، مثل عبد الله السعيد، والشناوي وعمر جابر، وعمر الخربين والميداني بالإضافة إلى كينو، وجهاز فني على أعلى مستوى.

وتابع حسن، أن الفريق أحيانًا يلعب بالشكل الغير مطلوب، لكن "بيعرف يكسب" مثل مباراة الأهلي ومباراة الأتحاد بعد العودة بالنتيجة عقب تأخره أمام الاتحاد.