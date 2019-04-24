شاهد.. نبيل دونجا: أهدي الفوز على الزمالك إلى روح والدي

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز على رضاه، عن الفوز الذي حققه الفريق اليوم على الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار مؤجلات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.
وقال دونجا في تصريحات لفضائية on sport "أهدي الفوز اليوم إلى روح والدي بعد وفاته أمس، فقد حاولت تجاوز الأمر، وكنت مصممًا على الإنضمام للمعسكر والمشاركة في المباراة".
وأردف "خضنا مباراة الزمالك بحالة
واختتم "بيراميدز فريق كبير، والفوز على قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، سيكون حافز لنا لتحقيق اللقب".
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