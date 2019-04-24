شاهد.. برشلونة يتخطى ألافيس ويقترب من حسم الدوري الإسباني

حقق برشلونة الفوز على ديبورتيفو الافيس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب مينديزوروزا، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الاسباني.

بدأت المباراة بداية حذرة من الفريقين، حتى الدقيقة السادسة التي شهدت خطأ فادح في دفاع ألأافيس استغله كوتينيو ومرر الكرة إلى سواريز المنفرد بالمرمى، ليسدد أرضية قوية تصدى لها الحارس فيرناندو باتشيكو.

وظل فريق برشلونة هو المستحوذ على مجريات اللعب، وعانى لاعبي ألافيس من صعوبة السيطرة على الكرة، في ظل الضغط القوي من لاعبي الفريق الكتالوني.

واستمر برشلونة في الضغط حتى وصل إستحواذه إلى 86

% مقابل 14%، حتى الـ 20 دقيقة الاولى، واستمر مع الوقت تراجع من لاعبي ديبورتيفو ألافيس إلى وسط الملعب الدفاعي في محاولة لغلق المساحات أمام لاعبي البرسا.

وفي الدقيقة 39 عاد حارس ألافيس للتألق من جديد بالتصدي لفرصة خطيرة من المهاجم الاوروجواياني لويس سواريز.

وشهدت الدقيقة 40 أول فرص فريق ديبورتيفو ألافيس، مستغلاً خطأ من لاعبي برشلونة، ليتم بناء هجمة خطيرة تنتهي برأسية تمر فوق عارضة مرمى الحارس تير شتيجن.

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وواصل برشلونة الإستحواذ على مجريات اللعب

باحثًا عن هدف التقدم، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني استمر ضغط برشلونة القوي لتسجيل أول الأهداف، حتى تمكن الفريق عبر هجمة منظمة، وتمريرة من سيرجي روبيرتو، وصلت إلى كارليس ألينيا بلينفرد بالمرمى مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 54، وسط مساعدة من لويس سواريز الذي خادع دفاع ألافيس بالقفز من فوق الكرة.

وعكف برشلونة على البحث عن هدف ثان لتعزيز تقدمه، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الكتالوني، سددها بنجاح لويس سواريز في الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 80، في صدارة الدوري الاسباني، ليتبقى 3 نقاط للفريق من أجل حسم فوزه باللقب نهائياً، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.

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