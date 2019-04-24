نبيل عماد "دونجا" دموع علي المستطيل الأخضر

ليس سهلاً علي أي شخص أن يودع والده إلي مثواهُ الأخير ، ونجده في الصحب يجلس علي مكتبه ليباشر عمله ، فما بالنا بمن يمارس كرة القدم ويلعب مع أحد فرق القمة ، فما حدث من نبيل عماد وخوضه لمباراة الزمالك أمام فريقه بيراميدز قبل أقل من 24 ساعة من وفاة والده ، شيئ دعا الجميع للدهشة والفخر باللاعب في نفسالوقت.
دونجا الذي يبلغ من العمر 23 عاماً ، بدأ مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي بلدية المحلة ، قبل أن يجوب عدداً من الأندية في القسمين الثاني والثالث وهي الجونة وجراند أوتيل ثم كهرباء طلخا وأجا بالدقهلية وبني عبيد.
وانضم بعد الجولة لنادي الأسيوطي سبورت في موسم 2015 ،
وفي هذا الموسم وبعد صفقة بيع الأسيوطي وتحويله لنادي بيراميدز إستمر دونجا في تقديم الأداء المميز ليحجز مقعدً في منتخب مصر بعد ثبات مستوي اللاعب طوال مباريات الموسم.
عقب مباراة بيراميدز والزمالك التي فاز فيها الأول بهدف نظيف بكي دونجا وأهدي الفوز لوالده الذي كان له الفضل الأكبر فيما وصل إليه.
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