شكر تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، لحضوره مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوريالمصري الممتاز.
ونشر تركي آل شيخ عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة للمشير الطنطاوي مع رئيس نادي بيراميدز حسام البدري وعلق قائلًا: " شرفتنا".
وكان المشير طنطاوي قد حضر مباراة الزمالك وبيراميدز، وتواجد بالمقصورة الرئيسية بستاد الدفاع الجوي، رفقة حسام البدري وأحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك.
وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف، ليتصدر الدوري برصيد 63 نقطة، في حين تجمد رصيد نادي الزمالك عند 60 نقطة، في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ للمشير طنطاوي: حضورك مباراة بيراميدز والزمالك "شرفنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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