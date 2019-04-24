مصطفي صادق: بيراميدز كشف عيوب الأهلي والزمالك

قال مصطفي صادق هداف المقاولون ومنتخب مصر الأسبق أن نجاح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز علي الأهلي والزمالك في أسبوع واحد كشف أداء الفريقين المتواضع من حيث الأداء في الملعب دفاعاً وهجوماً.
وأضاف صادق أن من أراد المكسب علي التأمين دفاعياً قبل الإندفاع هجومياً الذي كلف الزمالك خسارةبالأربعة والأهلي بالخمسة إفريقياً ، وأوضح أن أداء الفرق المصرية متواضع ولم تستطيع أن تُجاري قطبي القمة ووصفهم (الأندية تعبانه وبتاكل عيش).
وعن أداء اللاعبين في الملعب قال صادق النقاز في الهجوم مييز ولكن في الدفاع كوميدي ولم
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