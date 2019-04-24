البدري: الفوز على الأهلي والزمالك يثبت قدرات بيراميدز.. وتغيير الجهاز الفني كان إيجابيا

أبدى حسام البدري رئيس نادي يراميدز سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، على الزمالك بهدف دون رد، في إطار مؤجلات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وقال البدري في تصريحات لفضائية on sport "أوجه التحية إلى تركي آل الشيخ مالك النادي، فقد أستطاع أن يشحن اللاعبين، ويستنفر قواهم من أجل تحقيق الفوز أمام الزمالك والاهلي من قبل".

وأوضح "آل الشيخ كان يستفز لاعبي بيراميدز بشكل إيجابي من أجل استنفار قدراتهم، وهو ما ظهر أمام الأهلي والزمالك

وأدى للفوز على فريقين كبار".

وأردف "الفوز على الأهلي ثم الزمالك يثبت العديد من الأمور بالنسبة للمسئولين عن نادي بيراميدز، كما إنه يمنح اللاعبين ثقة أكبر في انفسهم وقدراتهم".

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وعن تغيير الجهاز الفني للفريق أكثر من مرة خلال الموسم أشار: "تغيير الجهاز الفني كان إيجابي وفي مصلحة الفريق، والدليل هو وصولنا للمرحلة الحالية وتصدر الدوري الممتاز"

وتابع " هناك نقاط فقدناها،كان من الممكن

أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة لنا لو لم نفقدها لكانت الأمور ستصبح مختلفة أكثر من ذلك".

وأضاف "الإدارة في الوقت الحالي سعيدة بما وصل إليه الفريق، فتلك النقطة التي كنا نسعى إليها منذ بداية الموسم".

وعن مشاركة نبيل دونجا علق قائلاً "الفترة الحالية أثبتت أن الإنتماء لنادي بيراميدز أصبح كبير لدى اللاعبين، وخير دليل على ذلك ما قام به اللاعب دونجا من الإصرار على المشاركة رغم الظروف التي يمر بها من وفاة والده، كما أن موقف اللاعبين معه يؤكد أن الشعور بين اللاعبين وصل إلى ما كنا نتمناه في بداية الموسم حينما بدأنا تجربة بيراميدز".