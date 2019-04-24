روسيا تحافظ على إرث مونديال 2018 بإنشاء ملعب من أكواب البيرة

أنشأت روسيا ملعب لكرة القدم مصنوع بالكامل من أكواب البيرة المُعاد تدويرها منذ نهاية كأس العالم 2018، وحضر حفل افتتاحه أسطورة نادي الإنتر الإيطالي “ماركو ماتيراتزي”.

وجمعت الشركة المُنفذة للمشروع أكثر من 50 ألف كوب بلاستيكي من ملاعب مونديال روسيا ومناطق المشجعين التي انتشرت في جميع المدن، لإنشاء الملعب قبل بداية صيف 2019، للاحتفال بمرور سنة على تنظيم أول كأس عالم في تاريخ بلاد القياصرة الطويل مع المستديرة منذ أيام الاتحاد السوفيتي.

وتوقعت الشركة المنفذة للمشروع العثور على ضعف عدد الأكواب التي صُمم بها الملعب، إلا أن نسبة من المشجعين احتفظوا بعدد ليس بالقليل من الأكواب.

وكانت شركة البيرة تُدون تاريخ المباراة واسم الدولتين المتنافستين على الكوب، فضلاً عن رسمة كأس العالم، الأمر الذي دفع كثيرون نحو الاحتفاظ بالأكواب سواء أثناء حضورهم للمباريات داخل الملاعب أو عند مشاهدة المباريات في مناطق المشجعين Fan Zone.

ونتج عن الكمية التي جُمعت بالفعل حوالي 2.5 مليون طن من البلاستيك، ليتم بناء ملعب في مدينة سوتشي جنوب روسيا، يُدعى بودويسير ريكوب آرينا Budweiser ReCup Arena.

وجاء بناء الملعب كجزء من مسعى وزارة البيئة في روسيا للتوعية من مخلفات البلاستيك، حيث تُعد أسوأ أنواع المخلفات، لاستغراقه سنوات طويلة في عملية التحلل والتلاشي عكس أي نوع آخر من المخلفات.

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وكانت شركة Budweiser هي الراعي الرسمي للبيرة في كأس العالم 2018، واستغلت إقامة البطولة للترويج لشعارها في جميع أنحاء العالم قبل وأثناء وبعد البطولة، وها هي توثق توزيعها لأكواب البيرة في البطولة عن طريق إنشاء ملعب من مخلفات الأكواب البلاستيكية في واحدة من أهم المدن السياحية بروسيا خلال الخمسة أعوام الماضية.

وقال مدير تسويق شركة Budweiser “كونستانتين تاميروف” “نحن سعداء لاستخدام الأكواب المتبقية منذ مونديال 2018 بهذا الشكل الجيد. كأس العالم تظاهرة احتفالية لملايين المشجعين حول العالم، وليس فقط في روسيا”.

وتابع “طوال فترة البطولة، أدهش Budweiser عشاق كرة القدم، وأعطاهم مشاعر غامرة، لذلك قررنا إنشاء منشأة فريدة من نوعها، ملعب Budweiser ReCup Arena لتوسيع تجربتنا”.

وختم “نأمل أن يذكرنا هذا الملعب بكأس العالم 2018، ربما يساعد شخص ما على بدء مسيرة واعدة في كرة القدم كذلك”.

في الوقت نفسه، قال الفائز بمونديال 2006 (ماركو ماتيراتزي) في تصريحات نقلتها قناة RT الروسية “الجميع أشاد واعترف بأن كأس العالم 2018 في روسيا كانت أفضل نسخة على الإطلاق”.

وزاد “لمدة شهر، توحد ملايين السياح من جميع أنحاء العالم في أجواء كروية حقيقية. أنا سعيد لأن الراعي الرسمي للمونديال يشارك بهذه الفكرة للحفاظ على إرث كأس العالم، ويستمر في بنائه حتى بعد انتهاء البطولة”.

وعلقت قناة RT قائلة “الشركة الراعية للمونديال باعت 3.2 مليون كوب للجماهير، لكن العديد من المشجعين احتفظوا بها ونقلوها إلى منازلهم كهدية تذكارية من الحدث الذي لا يتكرر سوى كل 4 سنوات مرة”.