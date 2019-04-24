توتنهام ينفرد بالمركز الثالث بعد فوز قاتل على برايتون

حقق فريق توتنهام، الثلاثاء، فوزًا في الوقت القاتل على ضيفه برايتون بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 88 نقطة.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتشهد معها هدف الفوز لتوتنهام عبر الدنماركي كريستيان ايريكسن.



وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين، تعادل واتفورد مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر.



بادر ساوثهامبتون بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عبر الآيرلندي شين لونغ، إلا أن واتفورد أدرك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق أندري غراي. المصدر: الاناضول

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