اونلاين | premier league.. كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد kora star

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premier league.. كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد kora star

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع مباراة نارية عندما يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019، الموافق 19 شعبان 1440 هجريًا، وذلك في مباراةٍ مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

استعاد الأزرق السماوي صدارة البريميرليج بهدفٍ وحيد في مرمى توتنهام، وذلك في إطار منافسات الجولة 35، وبهذا الانتصار وصل السيتيزنس للنقطة 86 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

premier league.. كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد kora star

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

يدخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء وهو قادم من خسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، أما في الدوري فيمتلك الفريق 64 نقطة ويأتي في المركز السادس بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس حاليًا، وبعد مرور 33 جولة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 19 مباراة وتعادلوا في سبع وخسروا مثلهم.

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premier league.. كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد kora star

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيستمرغياب كلاوديو برافو عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، وكيفن دي بروينه لنفس السبب الأيسر، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف ، سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيعتمد على بنجامين ميندي في المركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة، أما في خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، وسيتولى قيادة خط الهجوم الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

premier league.. كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد kora star

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر سيتي لاعبين فقط بداعي الإصابة، هم أنطونيو فالنسيا، إيريك بايلي، أما عن الإيقافات فلا يوجد أي إيقافات في صفوف ا الشياطين الحُمر، سيخوض المدرب أولى سولشاير هذا اللقاء الصعب بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على سمولينج و في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي جيسي لينجارد، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.