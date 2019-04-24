اونلاين | يلا شوت Yalla TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر.. رابط السيتي واليونايتد man united vs man city

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مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلة من المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD2 يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلة من المرحة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، يمكنكم مشاهدتها في بث مباشر الأربعاء على beIN SPORTS HD2 وعلى beIN CONNECT.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن يسبقها استوديو تحليلي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي:

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دي خيا – دالوت – لينديلوف - سمولينغ – شاو – ماك توميناي - بوغبا – مارسيال- ماتيتش - راشفورد – لوكاكو (المدرب: سولشار)

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيكون الزميل المتألق حفيظ دراجي، الذي سيرافقكم على طيلة مدى دقائق المباراة ناقلا لكم ما يدور من أحداث على أرض الملعب ومزودكم بكافة المعلومات والاحصائيات الآنية والتاريخية.

تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة مانشستر يونايتد:

إيدرسون - لابورتي - أوتاميندي - ستونز – واكر – بيرناندو سيلفا - غوندوغان - دافيد سيلفا - فيرناندينو- أغويرو - ستيرلينغ (المدرب: غوارديولا)