اونلاين | رابط Manchester derby مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي |كورة لايف|كورة ستار|يلا شوت|كورة اونلاين| kora live

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أعزاءنا رواد موقع جول العرب الكرام، نقدم لكم موعد مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي القادمة ضد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن اشتعلت المنافسة بين فريق ليفربول ومانشستر سيتي مع اقتراب نهاية البطولة..

وتمكن فريق مانشستر سيتي بالأمس من التغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى جانب آخر تمكن فريق ليفربول هو الآخر من الفوز على فريق كارديف سيتي في البطولة بهدفين نظيفين لتبقى الأمور كما هي عليها مع وجود مباراة مؤجلة لفريق مانشستر سيتي..

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وعلى جانب آخر فإن فريق مانشستر يونايتد أصبح يخرج من معاناة ليدخل في أخرى، فبعد أن نال هزيمة قاسية أمام فريق برشلونة خرج على أثرها من بطولة دوري أبطال أوروبا نال هزيمة أخرى قاسية اليوم أمام فريق إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة ليلاقي فريق مانشستر سيتي بمعنويات منخفضة للغاية..

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة بين الفريقين منذ أسابيع مضت بسبب انشغال فريق مانشستر سيتي بخوض مباريات في العديد من البطولات، حيث يطمح أبناء جوارديولا المدير الفني لقافلة السيتي في تحقيق الفوز لاستعادة صدارة البطولة من جديد..

موعد المباراة: وتُقام المباراة بين الفريقين في يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المصري حصريًا على قنوات بي أن سبورتس الرياضية القطرية ككل مباريات البطولة..